В Раде призвали перестать советоваться с «дядей Сэмом»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украине надо перестать советоваться с США или Международным валютным фондом при принятии новых законов.
«Когда принимаются законы, посоветовавшись с «дядей Сэмом» или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — цитирует Мураева телеканал NewsOne.
По его словам, только работа большого коллектива людей выведет Украину из того состояния, в котором она находится.
Ранее Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств.