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Вена обвинила Лондон в давлении
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вена обвинила Лондон в попытке вынудить выслать российских дипломатов‍ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Vladimir Simicek
Посол Великобритании в Вене неоднократно пытался оказать давление на австрийские власти, чтобы вынудить их выслать российских дипломатов, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова передает издание Kronen Zeitung.
По словам министра, британский посол пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за рядом других стран Европы выслали российских дипломатов. Однако, Австрия категорически отказалась от таких мер.
Также Кнайсль ответила на критику бывшего австрийского представителя в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Австрию в "сжигании мостов".
По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога.
Кроме того, Кнайсль подчеркнула, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами.
В британском городе Солсбери 4 марта отравили британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, однако Россия эти заявления отвергает, называя их бездоказательными.
Ряд стран Запада вслед за Великобританией выслали российских дипломатов "в знак солидарности". Россия обещает зеркальный ответ.
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