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В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»
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В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
На Украине "происходит геноцид", поскольку Киев советуется с Вашингтоном и МВФ при принятии законов, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире передачи "Украинский формат" на NewsOne.
По мнению парламентария, для выхода из сложившейся ситуации стране требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не "лозунги и рассказы политиков".
При этом, по мнению депутата, Украине следует перестать советоваться с США и Международным валютным фондом при принятии новых законов.
"Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" (США — Прим.ред.) или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", — заключил Мураев.
Что имелось в виду под "геноцидом" депутат не объяснил.
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