В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

По мнению парламентария, для выхода из сложившейся ситуации стране требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не "лозунги и рассказы политиков".

"Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" (США — Прим.ред.) или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", — заключил Мураев. При этом, по мнению депутата, Украине следует перестать советоваться с США и Международным валютным фондом при принятии новых законов.

Что имелось в виду под "геноцидом" депутат не объяснил.