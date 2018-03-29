Россияне в США боятся оказаться в западне

"Я в шоке. Когда я узнала из новостей о решении закрыть (консульство), я плакала. Это будет иметь огромное серьезное влияние на людей. Это консульство обслуживало столько штатов. Некоторые мои друзья, например, приезжали сюда из Айдахо… На всю страну осталось всего три консульства, это страшно. Мне страшно", — отметила Палкунова.

Татьяна Палкунова, не проживающая в Сиэтле, прибыла в консульство забрать документы сразу после того, как узнала о предстоящем закрытии.