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Джонсон сравнил РФ с героем «Преступления и наказания»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Джонсон сравнил действия РФ в деле Скрипалей с «Преступлением и наказанием» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию, которую Лондон считает причастной к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с главным героем романа Достоевского "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым. Это сравнение он сделал в среду вечером на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити. Текст его речи был распространен МИД Великобритании.
Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международную реакцию на события в Солсбери. "Это как начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все знаем, кто — преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают", — сказал Джонсон, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.
Он отдельно поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов и вновь повторил свой тезис о том, что действия Лондона не направлены против обычных граждан России, к которым Великобритания готова "протянуть руку дружбы".
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