Ещё
«РФ недооценила мировую реакцию на дело Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Джонсон: Россия недооценила мировую реакцию на дело Скрипаля 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила международную реакцию на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает Reuters.
Министр отметил, что 27 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на предполагаемую причастность Москвы к отравлению Скрипаля.
"Эти выдворения отражают момент… когда на всех трех континентах есть страны, готовые сказать, что с них хватит", — сказал Джонсон.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
Газета.Ru: последние новости
Госдеп: США и их союзники выслали 151 российского дипломата Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Джонсон назвал условие дружбы Запада с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей137
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине598
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
Трагедию в Кемерово могли предотвратить135
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение