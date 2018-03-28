Джонсон поблагодарил страны, выславшие дипломатов РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал выступление на пасхальном банкете мэра Лондона с благодарности 27 странам, выславшим российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. Сначала он перечислил эти страны.
"Это большой вклад и жертва… я благодарю их от всего сердца", — сказал Джонсон.
По его словам, жертва это в первую очередь потому, что теперь высылке будут, скорее всего, подвергнуты дипломаты этих стран в России. Джонсон также перечислил примеры "зловредного поведения российского государства".
Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.