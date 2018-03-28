Ещё
Джонсон поблагодарил страны, выславшие дипломатов РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал выступление на пасхальном банкете мэра Лондона с благодарности 27 странам, выславшим российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. Сначала он перечислил эти страны.
"Это большой вклад и жертва… я благодарю их от всего сердца", — сказал Джонсон.
По его словам, жертва это в первую очередь потому, что теперь высылке будут, скорее всего, подвергнуты дипломаты этих стран в России. Джонсон также перечислил примеры "зловредного поведения российского государства".
Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Чехия вышлет трех российских дипломатов Красавица и "чудовище", или Как Хезер Науэрт Россию "расколдовала" В МИД Австрии объяснили, почему отказались высылать российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева374
Британия раскрыла место отравления Скрипалей158
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине599
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово334
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР35
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение