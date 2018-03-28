Ещё
Белый дом не обсуждает возможность помилования Флинна и Манафорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Белый дом не обсуждает возможность помилования Флинна и Манафорта 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила журналистам на брифинге, что Белый дом не обсуждает возможность помилования экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшего руководителя предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
"Нет дискуссий или рассмотрения этого вопроса в Белом доме", — сказала она.
Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат американского президента поднял вопрос возможного помилования Трампом Флинна и Манафорта в прошлом году.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Спецпрокурор Роберт Мюллер пока что выдвинул обвинения против Манафорта и Рика Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о «российском вмешательстве» или «сговоре Трампа с Россией».
РИА Новости: последние новости
Чехия вышлет трех российских дипломатов Красавица и "чудовище", или Как Хезер Науэрт Россию "расколдовала" В МИД Австрии объяснили, почему отказались высылать российских дипломатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева338
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине500
Правительство назвало главный тормоз России145
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово304
Великобритания придумала наказание для России191
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение