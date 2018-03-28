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Лукашенко выразил соболезнования России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лукашенко выразил соболезнования России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерове, сообщается на сайте Кремля.
«Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.
Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за искренний жест поддержки.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.
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