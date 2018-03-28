Лукашенко выразил соболезнования России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерове, сообщается на сайте Кремля.

«Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Российский президент поблагодарил белорусского коллегу за искренний жест поддержки.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.