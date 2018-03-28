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В США пожаловались на трудности слежки за шпионами РФ
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В США пожаловались на трудности слежки за российскими шпионами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
США стало сложнее противостоять российским шпионам. Об этом Reuters рассказали бывшие и действующие американские чиновники.
«Сложность заключается в технических средствах, которые могут быть использованы», — пояснил один из собеседников агентства. Как отмечается в сообщении, ФБР следит за перемещениями и разговорами иностранных разведчиков, но трудности создает расширение российского присутствия и появление коммерчески доступной зашифрованной связи.
Источники Reuters считают, что решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов не помешает Москве вести разведывательную деятельность, потому что «другие агенты уже проникли в американские компании, школы и даже правительство». По их словам, спецслужбы России, как и США, по-прежнему используют посольства и консульства в качестве прикрытия, но теперь еще и вербуют эмигрантов и американцев, создают подставные компании, отправляют агентов в краткосрочные поездки.
По оценке одного из чиновников, до решения о высылке российских дипломатов в США было более 100 шпионов Москвы. Другой же считает, что это число постоянно меняется, но в среднем составляет «150 или около того».
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Выдворение назвали «высылкой сотрудников спецслужб».
Об аналогичном решении в отношении ряда работников диппредставительств России объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка европейских стран.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
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