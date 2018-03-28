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В Белом доме прокомментировали поездку Ким Чен Ына в Китай
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В Белом доме прокомментировали поездку Ким Чен Ына в Китай 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай показывает, что ситуация на Корейском полуострове движется в правильном направлении, передает Reuters.
"Мы будем проявлять сдержанный оптимизм, но мы чувствуем, что ситуация движется в правильном направлении, и вчерашняя встреча (Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином — "Газета.Ru") была хорошим доказательством того, что кампания максимального давления (на КНДР) работает", — отметила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.
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