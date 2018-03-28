Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО

Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год

Украинский президент Петр Порошенко утвердил национальную программу сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, сообщила в среду его пресс-служба.

"Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договоренностей со стороной НАТО", — говорится в сообщении. Ранее кабмин Украины одобрил годовую национальную программу сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, документ был передан на утверждение президенту. По данным кабмина, годовая программа сотрудничества предусматривает проведение 444 мероприятий при участии 58 министерств и ведомств.

По данным пресс-службы, программа является стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические мероприятия по реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями альянса. Координация работы по выполнению программы возложена на кабмин.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.