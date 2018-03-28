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Трамп и Мэй обсудили действия по предотвращению «российских угроз»
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Трамп и Мэй обсудили действия по предотвращению «российских угроз» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили в ходе телефонного разговора совместные действия по предотвращению угроз, которые якобы исходят от российского разведсообщества, и недопущение применения химоружия, сообщает Белый дом в среду.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российские секретные действия и предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории любой страны", — говорится в сообщении.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
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