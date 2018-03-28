Трампа подняли на смех за новое прозвище 

«У президента новый потрясающий способ защиты. Он говорит людям, что Сторми Дэниелс не в его вкусе. Что?! Она — пышногрудая блондинка!» — сказал он, добавив, что женщина подошла бы президенту еще больше, если бы была куском рыбы в сторублевой купюре.

Кольбер предварил свой выпад в адрес президента шуткой на тему слухов о его скандальной связи с порноактрисой Сторми Дэниелс (Stormy Daniels).