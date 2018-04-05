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Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ
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Британия «нашла» якобы изготовившую «Новичок» секретную российскую лабораторию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве утверждают, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля.
При этом источники отмечают, что не уверены на 100%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Один источник настаивает, что о «местоположении можно говорить с высокой долей уверенности».
Утверждается, что место изготовления отравляющего вещества установлено «при помощи научного анализа и разведывательной информации». Times пишет, что о существовании объекта, где якобы произвели вещество «Новичок», Лондон знал еще до инцидента в Солсбери.
По словам источника в британском правительстве, после инцидента для Лондона было «более чем очевидно, что оно (вещество) российского происхождения».
Напомним, эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок», которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В британском МИД заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях, однако извинений не последовало.
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