Ещё
Украина предложила РФ новый договор о дружбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украина предложила России заключить новый договор о дружбе 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Договор о дружбе Украины с Россией необходимо заключить на новых основаниях. Об этом заявила замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает РИА Новости.
По ее словам, новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами. Зеркаль считает, что отношения с Россией должны выходить из иных реалий, чем это было в 1990-х.
В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева463
Британцы ужаснулись супероружию России70
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ160
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине621
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово352
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение