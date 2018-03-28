Красавица и «чудовище», или Как Хезер Науэрт Россию «расколдовала»

"Империя зла" уже была. Спасибо Рейгану. "Красным пауком" еще фашисты обозвали. Исчадие ада? Банально. Чужой? Киношно. Ктулху? Мифично. Чудовище из морских глубин… Длинно. Зато — прямое попадание в анналы. Так Россию еще никто не называл. Кто же так назовет одну седьмую часть суши? Вряд ли лицо и рот госдепартамента Хезер Науэрт перед тем, как выйти на очередной брифинг, перебирала в своей голове варианты оскорблений. Чтобы поизысканней да покреативней. Вероятно, она вообще никого не хотела обидеть. Просто собиралась по устоявшейся в их ведомстве традиции свалить два раза: вначале все на Москву , а затем самой.

Но тут "убийца спикеров Госдепа" Мэтью Ли ехидно поинтересовался, а станут ли безопаснее ноябрьские выборы в конгресс США после высылки еще 60 российских дипломатов. Нет, — последовал ответ. "У России длинные руки, у России много щупалец", — расшифровала сама себя Науэрт. А когда удивленный журналист, слышавший в этих стенах всякое, но, тем не менее, не поверивший своим ушам, переспросил про "руки и щупальца", Хезер не оставила сомнений: Россия — это "чудовище из морских глубин".

Может быть, об этом и не стоило упоминать вовсе. После всего, что они нам сказали, очередное хамство едва ли заслуживало отдельного внимания. Но и тут особый случай. Получается же, что после всего, что они нам сказали и, тем более, сделали, они все равно нас боятся. Конечно, демонизируют. Само собой, во все свои легкие и во все тяжкие раздувают нашу угрозу. Но боятся. Это — к психотерапевту не ходи. Сходи в библиотеку и возьми томик афоризмов. "Оскорбления — это обычные доводы тех, кто не прав". Жан-Жак Руссо. Только Госдепу лучше про него не рассказывать, а то его тоже назовут "агентом Кремля" и вышлют за подрыв американской демократии.

А у нее, у демократии, сейчас не подрыв, а отрыв. От приличий — это как минимум. Однако слышать подобные вещи от дипломата так же дико, как и отборную ругань от монашки. Впрочем, Науэрт в монастырь не собирается. В Госдеп тоже не стремилась, пока Трамп не позвал. Она просто не стала исключением. А зачем? Сейчас можно. Сейчас на Западе по отношению к России такая "свобода слова", какую у нас даже на сленге себе не позволяют. Дипломатичным и вежливым быть не модно — хорошо, если просто не заметят. Хуже, если засмеют и выгонят с позором и улюлюканьем.