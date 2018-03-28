Поручения Путина, секретный спутник РФ и другие события дня

Главные события среды

Путин дал поручения Медведеву после трагедии

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести проверки торговых центров и обеспечить их безопасность, передает РИА Новости

Читать далее Названо окончательное число погибших в Кемерово

Всего при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, среди них 41 несовершеннолетний, заявил в среду заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов

Читать далее Тулеев обратился к жителям Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил в обращении к жителям Кузбасса, что на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» некие «силы целенаправленно пытаются стравить людей». Об этом сообщает ТАСС.

Читать далее Режим ЧС введен на Алтае

Власти Алтайского края ввели режим ЧС в регионе из-за осложнения паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За витриной универмага" (1955)

В возрасте 87 лет умер советский и российский актёр театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев.

Читать далее Россия запустит секретный спутник

В конце 2018 года Россия запустит в космос спутник неизвестного назначения «Нейтрон». Об этом сообщает корпоративная газета НПО имени Лавочкина.

Читать далее Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»

«Нафтогаз» раскритиковал Германию из-за «Северного потока-2» В «Нафтогазе Украины» назвали «неприятными» действия Германии, выдавшей окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2». Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Читать далее МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома

С вечера 28 марта до утра 29 марта в Москве Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Читать далее Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке