Поручения Путина, секретный спутник РФ и другие события дня

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести проверки торговых центров и обеспечить их безопасность, передает РИА Новости.
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Названо окончательное число погибших в Кемерово
Всего при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, среди них 41 несовершеннолетний, заявил в среду заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.
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Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
Россия отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, чтобы внести раскол в единство НАТО. Такое мнение выразил министр обороны США Джим Мэттис, передает Associated Press.
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Тулеев обратился к жителям Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил в обращении к жителям Кузбасса, что на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» некие «силы целенаправленно пытаются стравить людей». Об этом сообщает ТАСС.
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Режим ЧС введен на Алтае
Власти Алтайского края ввели режим ЧС в регионе из-за осложнения паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За витриной универмага" (1955)
В возрасте 87 лет умер советский и российский актёр театра и кино, певец, автор песен Олег Анофриев.
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Россия запустит секретный спутник
В конце 2018 года Россия запустит в космос спутник неизвестного назначения «Нейтрон». Об этом сообщает корпоративная газета НПО имени Лавочкина.
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Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
«Нафтогаз» раскритиковал Германию из-за «Северного потока-2» В «Нафтогазе Украины» назвали «неприятными» действия Германии, выдавшей окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2». Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
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МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
С вечера 28 марта до утра 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
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Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности российских атомных подводных лодок проекта 671РТМК «Щука» и британских Trafalgar.