В Борисполе официально подняли бандеровский флаг

На центральной площади украинского Борисполя официально подняли бандеровский флаг

В украинском Борисполе на центральной площади у городского совета официально подняли красно-чёрный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии »*. Об этом сообщает УНН.

«Сегодня в 12:00 мы всё-таки решили поднять этот флаг. Не делая из этого огромное событие, потому что люди не понимают значимость этого флага», — рассказал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок. Отмечается, что теперь красно-чёрное полотнище будет развеваться рядом с флагами Украины ЕС , Борисполя и Киевской области.

Он также добавил, что «вообще этот флаг был и у казаков. То есть это эпоха казачества, сечевых стрельцов, УПА, это все наши герои».

Уточняется, что решение о постоянном размещении красно-чёрного полотнища было принято местной властью.

Ранее перед горсоветом Львова впервые подняли бандеровский флаг.