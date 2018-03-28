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В Борисполе официально подняли бандеровский флаг
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На центральной площади украинского Борисполя официально подняли бандеровский флаг 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В украинском Борисполе на центральной площади у городского совета официально подняли красно-чёрный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»*. Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что теперь красно-чёрное полотнище будет развеваться рядом с флагами Украины, ЕС, Борисполя и Киевской области.
«Сегодня в 12:00 мы всё-таки решили поднять этот флаг. Не делая из этого огромное событие, потому что люди не понимают значимость этого флага», — рассказал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.
Он также добавил, что «вообще этот флаг был и у казаков. То есть это эпоха казачества, сечевых стрельцов, УПА, это все наши герои».
Уточняется, что решение о постоянном размещении красно-чёрного полотнища было принято местной властью.
Ранее перед горсоветом Львова впервые подняли бандеровский флаг.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)
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