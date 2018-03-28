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Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
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Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным 

Lenta.ru 1 час назад
Прошедший визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Пекин не был тайным. Об этом в среду, 28 марта, заявил официальный представитель китайского МИД Лу Кан на брифинге, передает ТАСС.
«Что касается того, был ли визит тайным. Если бы он был тайным, разве смогли бы мы сообщить об этом?» — указал дипломат.
По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин заверил Ким Чен Ына, что Китай будет продолжать работать со всеми сторонами на благо денуклеаризации Корейского полуострова, а также установления в регионе устойчивого мира и стабильности.
Ранее сообщалось, что визит лидера Северной Кореи в Китай продолжался с 25 по 28 марта. В ходе встреч с председателем КНР он получил заверения в вечной дружбе между двумя странами. Также отмечалось, что Ким Чен Ын предложил Си Цзиньпину посетить Северную Корею, и приглашение было принято.
Официальное подтверждение визита было дано только после того, как северокорейский бронепоезд покинул Пекин. Это первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.
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