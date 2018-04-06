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Украина гарантировала переход экипажа «Норда» в Крым
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Украина гарантировала переход экипажа «Норда» в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 6 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Представители Украины гарантировали переход экипажа российского судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма, заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — передает ее слова РИА «Новости».
По ее словам, сейчас экипаж находится в харьковской гостинице, они отдыхают и отсыпается.
>>Экипаж "Норда" заблокирован в украинском пункте пропуска
Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в Дергачевском районе Харьковской области, в пункте пропуска Гоптовка.
Напомним, украинский суд оштрафовал экипаж судна на 1,2 тыс. долларов, после чего моряков выпустили на свободу.
Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта. У экипажа судна отобрали российские паспорта.
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