Украина гарантировала переход экипажа «Норда» в Крым

Представители Украины гарантировали переход экипажа российского судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма , заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, сейчас экипаж находится в харьковской гостинице, они отдыхают и отсыпается.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в Дергачевском районе Харьковской области, в пункте пропуска Гоптовка.

Напомним, украинский суд оштрафовал экипаж судна на 1,2 тыс. долларов, после чего моряков выпустили на свободу.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта. У экипажа судна отобрали российские паспорта.