Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Украинский лидер Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

«Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким», — сказал президент, выступая на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину».

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выразили украинский премьер Владимир Гройсман и министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Также сообщалось, что к российскому посольству в Киеве несут цветы и игрушки в связи с произошедшим в Кемерове.