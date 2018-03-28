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Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
«Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким», — сказал президент, выступая на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину».
Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выразили украинский премьер Владимир Гройсман и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Также сообщалось, что к российскому посольству в Киеве несут цветы и игрушки в связи с произошедшим в Кемерове.
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