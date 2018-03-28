Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев

Турция прокомментировала «дело Скрипаля»

Кризис из-за обвинений в отравлении шпиона Сергея Скрипаля является делом России Великобритании . Об этом, как сообщает Haber7, заявил официальный представитель правительства Турции Бекир Боздаг . По его словам, Москва и Лондон сами решают, с кем поддерживать отношения, а с кем нет, а российско-турецкие отношения в данный момент «добрые и благоприятные», поэтому Анкара не намерена принимать какое-либо решение против России.

Чем грозит России «кредитная эйфория»

«Кредитная эйфория» россиян может обойтись стране столь же дорого, как во время кризиса 2014 года, сообщает Welt. По словам немецкого журналиста, россияне скупают жилье в Московской области такими темпами, что выдача ипотеки в декабре минувшего года достигла восьмилетнего рекорда. Автор полагает, что «кредитный пузырь» раздувается и может лопнуть, что приведет к экономическому кризису, похожему на тот, что разразился в России в 2014-м.

Новая Зеландия не нашла российских шпионов

В Новой Зеландии нет российских шпионов. Об этом, как сообщает Guardian, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. По ее словам, другие страны выслали дипломатов РФ, так как они были разведчиками под прикрытием, а Новая Зеландия не последовала их примеру, потому что в стране таких нет.

«Если бы были, мы бы их выслали», — подчеркнула она.

Россия разрешила импорт японских морепродуктов

Россельхознадзор одобрил импорт в Россию морепродуктов из шести префектур Японии , сообщает Nikkei Asian Review. Импорт морепродуктов был запрещен в 2011 году в связи с аварией на АЭС «Фукусима» и опасностью радиоактивного заражения. Издание отмечает, что решение России способно помочь японской рыбной промышленности, которая сильно пострадала из-за запрета многих стран мира, аналогичного российскому.

Европа отнимает сало у украинцев