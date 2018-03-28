Друг Скрипаля призвал «дать им умереть» 

«Если быть честным, какое будущее их ждет? Я не знаю свойств этого оружия, которое применяли против них, я предполагаю, что их жизнь поддерживают искусственно. И какой будет их жизнь, если они выживут?» — задался вопросом он.

Известно, что Кэссиди не пустили в больницу, где находятся пострадавшие, но он заявил, что у Скрипалей будут серьезные нарушения психики. По его словам, они сами не пожелали бы себе жизни в инвалидном кресле, поэтому смерть — самый милосердный вариант.