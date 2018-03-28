Друг Скрипаля призвал «дать им умереть» 

Лучший друг и сосед Сергея Скрипаля Росс Кэссиди заявил о необходимости отключить экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию от аппаратов жизнеобеспечения и «позволить умереть», поскольку они до сих пор находятся в критическом состоянии.
Кэссиди дружит со Скрипалем с 2010 года. Они познакомились, когда экс-полковник ГРУ переехал в дом по соседству с домом Кэссиди в Солсбери, сообщает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.
Известно, что Кэссиди не пустили в больницу, где находятся пострадавшие, но он заявил, что у Скрипалей будут серьезные нарушения психики. По его словам, они сами не пожелали бы себе жизни в инвалидном кресле, поэтому смерть — самый милосердный вариант.
«Если быть честным, какое будущее их ждет? Я не знаю свойств этого оружия, которое применяли против них, я предполагаю, что их жизнь поддерживают искусственно. И какой будет их жизнь, если они выживут?» — задался вопросом он.
Племянница британского шпиона Виктория ранее заявила, что у пострадавших крайне мало шансов выжить, и подробностей о произошедшем она не знает.
Ранее госдеп признался в отсутствии доказательств вины России по делу Скрипаля. Начальник пресс-службы госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял на веру утверждения Великобритании об ответственности Москвы за инцидент в Солсбери.
Посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.
4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок».