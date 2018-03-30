В Госдепе заявили, что Россия «сама себя изолирует»

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Россия идёт по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Лондоном по делу Скрипаля:
«Насколько я понимаю, Россия намеревается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки».
Ранее сообщалось, что Россия в качестве ответных мер высылает 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.
26 марта США и ряд других стран объявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.