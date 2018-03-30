Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ

В Госдепе рассказали о последствиях закрытия генконсульства в Петербурге

Закрытие генконсульства США Петербурге отразится прежде всего на самих россиянах, которым нужна виза для поездок США, считают в госдепартаменте

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Выступая на брифинге, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт напомнила, что генконсульство в Петербурге занималось в том числе выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними.

"Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы", — сказала Науэрт.