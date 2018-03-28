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Парализованную телеведущую забыли в самолете
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Парализованную телеведущую забыли в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @sophmorg / Twitter
Сотрудники авиакомпании EasyJet забыли парализованную британскую журналистку Софи Морган (Sophie Morgan) на борту пустого самолета. Об этом сообщает The Daily Mail.
33-летней телеведущей пришлось ждать сотрудников авиакомпании 40 минут после того, как ее лайнер приземлился в лондонском аэропорту Гатвик. Как заявили стюардессы, кто-то из работников аэропорта увез ее инвалидную коляску. За это время Морган опубликовала в Twitter селфи на фоне пустого самолета.
«Оставили на борту EasyJet на 40 минут… Никаких извинений. Только грубый персонал», — написала Морган под фотографией. Представители аэропорта и авиакомпании извинились перед журналисткой за «неприемлемое поведение персонала» и предложили ей пообщаться в личных сообщениях. В ответ Морган заявила, что подобные случаи происходят слишком часто.
«Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже», — добавила ведущая.
По словам журналистов, подобные ситуации с инвалидами происходят регулярно. Днем ранее сотрудники EasyJet отказались помогать бывшей участнице Паралимпиады подняться на борт самолета, потому что она «выглядит абсолютно нормальной». Женщине пришлось публично доказывать, что она страдает церебральным параличом.
Также в марте 2018 года 56-летний корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер просидел в самолете около двух часов, потому что персонал потерял его инвалидную коляску.
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