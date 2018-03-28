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Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Савченко опубликовала «предвыборный» ролик 

РИА Новости 1 час назад
На официальной странице депутата Верховной рады Надежды Савченко появился ее предвыборный ролик.
На видео Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, а затем надевает военную форму и берцы.
"Надо действовать на опережение. Я знаю, что надо делать, и решение для себя уже приняла. Придет время и я стану вашим кандидатом в президенты. Но ваше решение мне нужно уже сегодня" — говорит депутат.
"Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть", — отмечается в описании к видео.
На прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца. При этом она объявила голодовку. Защита уже подала на арест апелляционную жалобу. Обжалование ареста рассмотрят в суде 29 марта.
Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. По словам генпрокурора Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она намеревалась уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз". Политику грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
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