В отравлении Скрипаля нашли криминальный след 

«Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки», — считает бизнесмен. «Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой», — сказал он. По его словам, знакомство со Скрипалем состоялось при случайных обстоятельствах в декабре прошлого года.

«Я с ним познакомился в декабре 2017 года. Он действительно активно занимался многими делами, такой деловой человек. Имел вид такого «мужика на коне», — рассказал Морозов. Он подчеркнул, что Скрипаль сам сообщил, что занимается многими делами и проектами.

«Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. По его словам, он занимался Cyber Security, аналитикой. Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать», — рассказал бизнесмен.

Он отметил, что его предположение «основано на словах Скрипаля о том, что он занимается Cyber Security».