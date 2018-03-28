В отравлении Скрипаля нашли криминальный след 

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен 4 марта вместе с дочерью Юлией, мог быть связан с международной криминальной группировкой, заявил проживающий в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов, лично знакомый со Скрипалем.
«Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами», — передает РИА «Новости» слова Морозова.
Он отметил, что его предположение «основано на словах Скрипаля о том, что он занимается Cyber Security».
«Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки», — считает бизнесмен. «Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой», — сказал он. По его словам, знакомство со Скрипалем состоялось при случайных обстоятельствах в декабре прошлого года.
«Я с ним познакомился в декабре 2017 года. Он действительно активно занимался многими делами, такой деловой человек. Имел вид такого «мужика на коне», — рассказал Морозов. Он подчеркнул, что Скрипаль сам сообщил, что занимается многими делами и проектами.
«Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. По его словам, он занимался Cyber Security, аналитикой. Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать», — рассказал бизнесмен.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились. Великобритания обвинила Россию в применении химоружия, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.
О высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия отказались присоединяться к этим мерам. Также дипломатов выслала Украина, США и Канада.
В понедельник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери королевство высылает из страны одного российского дипломата, а власти Болгарии приняли решение отозвать своего посла в России Бойко Коцева в Софию для консультаций.