Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова» 

Миндзрав Украины рассказал про «большой советский миф»
Вегетососудистая дистония — это «большой советский миф», заявила на своей странице в соцсети Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, всем следует забыть о «трех загадочных буквах» — ВСД. При этом чиновница посоветовала не «вздыхать с облегчением», так как хоть вегетососудистая дистония и не диагноз, но синдром с симптомами от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры.
Ким Чен Ын побывал в Китае
Лидеры Северной Кореи и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в Пекине, сообщает CCTV. В столице КНР главы государств обсудили продолжение развития отношений между странами. Кроме того, в ходе визита в Китай Ким Чен Ын сообщил, что КНДР стремится к ядерному разоружению и диалогу с США, а также готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Дипломатов РФ заподозрили в шпионаже в Австралии
Российские дипломаты в Австралии могут быть шпионами, об этом в интервью ABC заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп. По словам чиновницы, об этом ей сообщили австралийские разведчики. В связи с подозрениями Бишоп намерена встретиться с послом России в Австралии Григорием Логиновым. Посол в свою очередь сообщил каналу, что «это очень смешной вопрос», а в российском диппредставительстве шпионы никогда не работали.
МОК обвинил россиянина в приеме «коктейля Родченкова»
В крови бобслеиста из России Максима Белугина нашли «коктейль Родченкова». Согласно мотивировочной части по делу спортсмена, которую опубликовал сайт Международного олимпийского комитета, в допинг-пробе Белугина, сданной им на Олимпиаде 2014 года, были обнаружены следы анаболических стероидов, входивших в состав так называемого «коктейля Дюшес» — смеси алкоголя и запрещенных препаратов, изобретение которой приписывает себе информатор WADA и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Глава Пентагона рассказал о «цели» отравления Скрипаля
«Целью» отравления Россией шпиона Сергея Скрипаля было желание «сломить единство НАТО». Об этом, как сообщает Associated Press, заявил глава Минобороны США Джеймс Мэттис. По его мнению, Россия «выбрала путь соперничества» с Западом и предпочитает делать на нем то, что может затем отрицать и даже опровергнуть.