Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»

Миндзрав Украины рассказал про «большой советский миф»

Вегетососудистая дистония — это «большой советский миф», заявила на своей странице в соцсети Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, всем следует забыть о «трех загадочных буквах» — ВСД. При этом чиновница посоветовала не «вздыхать с облегчением», так как хоть вегетососудистая дистония и не диагноз, но синдром с симптомами от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры.

Ким Чен Ын побывал в Китае

Лидеры Северной Кореи и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в Пекине, сообщает CCTV. В столице КНР главы государств обсудили продолжение развития отношений между странами. Кроме того, в ходе визита в Китай Ким Чен Ын сообщил, что КНДР стремится к ядерному разоружению и диалогу с США , а также готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом

Дипломатов РФ заподозрили в шпионаже в Австралии

Российские дипломаты в Австралии могут быть шпионами, об этом в интервью ABC заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп . По словам чиновницы, об этом ей сообщили австралийские разведчики. В связи с подозрениями Бишоп намерена встретиться с послом России в Австралии Григорием Логиновым. Посол в свою очередь сообщил каналу, что «это очень смешной вопрос», а в российском диппредставительстве шпионы никогда не работали.

МОК обвинил россиянина в приеме «коктейля Родченкова»

В крови бобслеиста из России Максима Белугина нашли «коктейль Родченкова». Согласно мотивировочной части по делу спортсмена, которую опубликовал сайт Международного олимпийского комитета, в допинг-пробе Белугина, сданной им на Олимпиаде 2014 года, были обнаружены следы анаболических стероидов, входивших в состав так называемого «коктейля Дюшес» — смеси алкоголя и запрещенных препаратов, изобретение которой приписывает себе информатор WADA и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Глава Пентагона рассказал о «цели» отравления Скрипаля