Отравлению Скрипаля нашли новое объяснение

Бизнесмен Валерий Морозов заявил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль , который ранее был отравлен вместе с дочерью, мог быть связан с международной преступной группировкой. Как сообщает РИА Новости, проживающий в Великобритании Морозов лично знаком со Скрипалем.

По словам предпринимателя, его предположение связано с рассказом Скрипаля о том, что он «занимается Cyber Security (кибербезопасность)». Эта работа, скорее всего, связана с политическим шпионажем, считает Морозов.

«Возможно, там внутри начались какие-то разборки», — сказал он, добавив, что Британия давно превратилась в «международный преступный хаб», связанный с политикой. Бизнесмен добавил, что речь может идти либо о деньгах, либо о большой политике, «где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом».

«Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. <…> Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать», — заключил Морозов. По словам Морозова, он познакомился со Скрипалем при случайных обстоятельствах в декабре прошлого года. Экс-разведчика он охарактеризовал как делового человека, имевшего вид «мужика на коне».

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов.

В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.