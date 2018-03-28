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Япония выразила протест России
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Япония выразила протест России в связи с летными учениями на Курилах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты.
В понедельник два российских истребителя Су-35 впервые провели учения по перебазированию из Хабаровского края на запасной военный аэродром "Буревестник" на острове Итуруп, преодолев 2 тысячи километров. Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей.
"Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют четыре острова южных Курил — ред.), что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов", — привел министр текст протеста, переданного по дипломатическим каналам.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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