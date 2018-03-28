Абэ: Япония ждет от Китая подробных разъяснений из-за визита Ким Чен Ына 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и ждет от Пекина подробных объяснений, сообщает Kyodo.
«Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее, — сказал Абэ. — Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая».
Северокорейский лидер с женой тайно посетили Пекин 25-27 марта. Сообщения об этом появились после отъезда правительственного поезда из китайской столицы. Ранее сообщалось, что КНР дала по этому поводу пояснения президенту США Дональду Трампу.