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Абэ: Япония ждет от Китая подробных разъяснений из-за визита Ким Чен Ына
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Абэ: Япония ждет от Китая подробных разъяснений из-за визита Ким Чен Ына 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и ждет от Пекина подробных объяснений, сообщает Kyodo.
«Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее, — сказал Абэ. — Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая».
Северокорейский лидер с женой тайно посетили Пекин 25-27 марта. Сообщения об этом появились после отъезда правительственного поезда из китайской столицы. Ранее сообщалось, что КНР дала по этому поводу пояснения президенту США Дональду Трампу.
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