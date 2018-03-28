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Абэ призвал Китай объяснить визит Ким Чен Ына в Пекин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Абэ призвал Китай объяснить визит Ким Чен Ына в Пекин 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте призвал власти Китая предоставить пояснения, касающиеся визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.
«Мы хотели бы получить всеобъемлющие объяснения от Китая», — цитирует премьера EFE.
По словам Абэ, Япония намерена тщательно проанализируовать всю поступающую информацию, касающуюся данной поездки.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, в ходе которых лидер Китая заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в ситуации вокруг Корейского полуострова.
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