Абэ призвал Китай объяснить визит Ким Чен Ына в Пекин 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте призвал власти Китая предоставить пояснения, касающиеся визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.
«Мы хотели бы получить всеобъемлющие объяснения от Китая», — цитирует премьера EFE.
По словам Абэ, Япония намерена тщательно проанализируовать всю поступающую информацию, касающуюся данной поездки.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, в ходе которых лидер Китая заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в ситуации вокруг Корейского полуострова.