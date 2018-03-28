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Новый помощник Трампа по нацбезопасности найдет подход к КНДР
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новый помощник Трампа по нацбезопасности найдет подход к КНДР 

Российская Газета 54 минуты назад
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что назначение Джона Болтона новым помощником президента США по национальной безопасности поможет построить диалог о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Трамп заявил режиму Северной Кореи, что не хочет войны, но не позволит создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерный заряд до территории Соединенных Штатов.
"Попробуем путь Дональда Трампа и Джона Болтона. Очень интересно, что же произойдет", — сказал Грэм.
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