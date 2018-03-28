Новый помощник Трампа по нацбезопасности найдет подход к КНДР

По его словам, Трамп заявил режиму Северной Кореи , что не хочет войны, но не позволит создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерный заряд до территории Соединенных Штатов.

"Попробуем путь Дональда Трампа и Джона Болтона. Очень интересно, что же произойдет", — сказал Грэм.