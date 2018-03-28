Госдеп забеспокоился о позиции Китая по КНДР на фоне торговой войны с США

Науэрт выразила сомнение в том, что Пекин собирается стратегически использовать КНДР в свете торговой войны, передает ТАСС

Она также выразила надежду, что Китай не будет оказывать экономическую помощь КНДР на фоне начинающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином. «Я надеюсь, что нет», — сказала руководитель пресс-службы госдепа.

«Китай является одной из многих стран, как и Россия , присоединившихся к резолюциям Совета Безопасности ООН . (…) Мы надеемся, что Китай не будет обходить их», — сказала Науэрт.

Ранее в среду в Пекине состоялась встреча лидеров Китая и Северной Кореи, во время которой Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина посетить КНДР.

Напомним также, на прошлой неделе Пекин пригрозил Вашингтону введением пошлин на товары из США, чтобы сбалансировать потери от введенных Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.