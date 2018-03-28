Трамп «забыл» о Скрепале при разговоре с Путиным

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон объяснил, почему президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не упоминал о деле британского шпиона Сергея Скрипаля в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Энтона, Трамп намеренно не упоминал о деле Скрипаля в телефонном разговоре с российским лидером, так как не хотел заранее предупреждать Москву о готовящихся против нее шагах, передает ТАСС.
«Когда они (президенты России и США, — прим. ВЗГЛЯД) говорили, США действовали. Как часто заявляет президент Трамп, он не предупреждает о своих шагах или о своих ударах, когда намеревается действовать», — заявил Энтон в эфире телеканала CNN.
По словам представителя СНБ, Вашингтон уведомил о планах выслать российских дипломатов «в нужный момент», не дав российской стороне «шесть или семь дней, чтобы подготовиться».
Ранее Белый дом уже вынужден был комментировать отношение Трампа к России после того, как Вашингтон решил выслать российских дипломатов вопреки заявлениям Трампа о настрое на диалог с Россией.