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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Koji Sasahara/AP
Американский президент Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, но не может ослабить давление и санкции на Северную Корею. Об этом политик написал в твиттере.
"На протяжении многих лет и многих администраций, все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас существует большая вероятность, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для своего народа и для человечества. С нетерпением жду нашей встречи!" — заявил Трамп.
Он подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал его о встрече с северокорейским лидером.
"В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!" — добавил Трамп.
Ранее Ким Чен Ын и Си Цзиньпин позвали друг друга в гости.
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