Ким Чен Ын хочет встретиться с властями РФ и США

Ким Чен Ын хочет встретиться с властями России и США

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине. После визита лидеры стран обменялись приглашениями. Также ранее стало известно, что первая встреча лидеров США и КНДР должна пройти в мае этого года, точная дата в данный момент неизвестна.