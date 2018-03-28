Госдеп: у России «много щупалец»

В Госдепе заявили, что у России «много щупалец»

«У России длинные руки, у России много щупалец», — сказала Науэрт. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что у России «много щупалец». Об этом она сказала в ходе брифинга. По её словам, в Вашингтоне не могут утверждать, что американские выборы будут в безопасности. «Это чудовище из морских глубин», — добавила она, отвечая на уточняющий вопрос журналистов. В Госдепе считают, что Москва «и в дальнейшем будет проявлять интерес к выборам в США и во многих других странах». Ранее Науэрт заявила, что США готовы продолжать сотрудничество с Россией, несмотря «вмешательство» в выборы.