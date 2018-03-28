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Госдеп: у России «много щупалец»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Госдепе заявили, что у России «много щупалец» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что у России «много щупалец». Об этом она сказала в ходе брифинга. По её словам, в Вашингтоне не могут утверждать, что американские выборы будут в безопасности.
«У России длинные руки, у России много щупалец», — сказала Науэрт.
В Госдепе считают, что Москва «и в дальнейшем будет проявлять интерес к выборам в США и во многих других странах».
«Это чудовище из морских глубин», — добавила она, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.
Ранее Науэрт заявила, что США готовы продолжать сотрудничество с Россией, несмотря «вмешательство» в выборы.
RT на русском: последние новости
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