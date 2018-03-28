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«Киев высылает серьезных российских дипломатов»
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Вице-президент ПАСЕ: Киев высылает достаточно серьёзных российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что Киев высылает российских дипломатов «достаточно серьёзного» уровня. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьёзных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства), то есть не технический персонал», — отметил он.
По его словам, российские дипломаты должны покинуть территорию Украины до 28 марта, так как «им дали 48 часов».
«Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом», — добавил Арьев.
Ранее в Верховной раде Украины заявили, что на территории страны находятся примерно 50 российских дипломатов.
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