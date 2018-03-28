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Мэй представила новую доктрину по нацбезопасности
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Мэй представила новую доктрину по нацбезопасности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что отныне национальную безопасность страны будут обеспечивать все ведомства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьера.
Согласно заявлению Мэй, новая доктрина потребовалась, в частности, из-за "возмутительных" террористических актов в Лондоне и Манчестере, а также "бесстыдного и бездумного" отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
"Так что, как говорится в докладе ("Анализ возможностей в сфере нацбезопасности"), мы вводим новый подход к использованию наших национальных возможностей в сфере безопасности. Этот подход позволит нам добиться того, чтобы, защищая нашу национальную безопасность, мы более эффективно использовали все наши возможности: от экономических рычагов и сверхсовременных военных ресурсов до широкого дипломатического и культурного влияния на мировой арене. Каждая часть нашего правительства и каждое ведомство будет играть свою роль", — заявила Мэй.
Также в офисе премьера подчеркнули, что по каждому вопросу в сфере национальной безопасности будет назначено ответственное лицо.
Помимо означенных шагов, в офисе Мэй пообещали ужесточить экономическую политику, чтобы бороться с преступным оборотом средств, а также ужесточить законодательство в сфере информационной политики.
Ранее Мэй призвала принять новые меры против России по делу Скрипаля. Под новыми мерами Мэй подразумевает следующие шаги после высылки российских дипломатов из западных стран. 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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