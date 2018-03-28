Мэй представила новую доктрину по нацбезопасности

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что отныне национальную безопасность страны будут обеспечивать все ведомства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьера.

"Так что, как говорится в докладе ("Анализ возможностей в сфере нацбезопасности"), мы вводим новый подход к использованию наших национальных возможностей в сфере безопасности. Этот подход позволит нам добиться того, чтобы, защищая нашу национальную безопасность, мы более эффективно использовали все наши возможности: от экономических рычагов и сверхсовременных военных ресурсов до широкого дипломатического и культурного влияния на мировой арене. Каждая часть нашего правительства и каждое ведомство будет играть свою роль", — заявила Мэй. Согласно заявлению Мэй, новая доктрина потребовалась, в частности, из-за "возмутительных" террористических актов в Лондоне и Манчестере, а также "бесстыдного и бездумного" отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Также в офисе премьера подчеркнули, что по каждому вопросу в сфере национальной безопасности будет назначено ответственное лицо.

Помимо означенных шагов, в офисе Мэй пообещали ужесточить экономическую политику, чтобы бороться с преступным оборотом средств, а также ужесточить законодательство в сфере информационной политики.