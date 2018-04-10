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СМИ сообщили о встрече Помпео с Ким Чен Ыном
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СМИ сообщили о встрече Помпео с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: Jorge Silva/Reuters
Кандидат в госсекретари США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно посещал КНДР, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.
Как пишет издание, поездка состоялась "в течение пасхальных выходных" и стала частью подготовки прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Газета отмечает, что данная поездка позволила провести первую "встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года", то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Газета сообщает, что ЦРУ, Белый дом, а также правительство КНДР отказались комментировать информацию о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.
В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще. Он также отметил, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут "на самом высоком уровне".
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