Житель ЛНР нашел на улице полкило тротила и боеприпасы

Житель ЛНР нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы

"Двадцать шестого марта гражданин 1994 года рождения, проживающий в городе Брянка добровольно сдал в городской отдел полиции 500 грамм тротила, которые нашел на одной из улиц города", — сообщили в ЦВО. По данным ведомства, помимо тротила мужчина обнаружил четыре гранаты, более 200 патронов, дымовые шашки и один контейнер активной танковой брони, которые также сдал в полицию. Житель города Брянка самопровозглашенной Луганской народной республики нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы, сообщили РИА Новости в Центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

В начале марта в ЛНР стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. "За сутки гражданами сдано свыше 800 единиц оружия и боеприпасов", — отметили в МВД.

В МВД ЛНР сообщили, что согласно законодательству республики, добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.