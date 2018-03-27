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Житель ЛНР нашел на улице полкило тротила и боеприпасы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель ЛНР нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель города Брянка самопровозглашенной Луганской народной республики нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы, сообщили РИА Новости в Центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.
"Двадцать шестого марта гражданин 1994 года рождения, проживающий в городе Брянка добровольно сдал в городской отдел полиции 500 грамм тротила, которые нашел на одной из улиц города", — сообщили в ЦВО. По данным ведомства, помимо тротила мужчина обнаружил четыре гранаты, более 200 патронов, дымовые шашки и один контейнер активной танковой брони, которые также сдал в полицию.
В начале марта в ЛНР стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. "За сутки гражданами сдано свыше 800 единиц оружия и боеприпасов", — отметили в МВД.
В МВД ЛНР сообщили, что согласно законодательству республики, добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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