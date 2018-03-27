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Могерини прокомментировала инцидент в Косово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инциденты, подобные силовому задержанию полицейским спецназом в Косовска-Митровице директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, не должны повторяться, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе срочного визита в Белград.
Вечером в минувший понедельник спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовска-Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал Марко Джурича.
В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.
Глава европейской дипломатии во вторник срочно прилетела в Белград, чтобы обсудить с сербским президентом Александром Вучичем будущее переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе в свете последнего инцидента.
"То, что произошло вчера, не должно повторяться. Европейский союз ожидает мира и мудрого и сдержанного подхода", — цитирует Могерини пресс-служба сербского лидера.
Отмечается, что оба собеседника согласились с необходимостью найти новые пути мирного решения существующих проблем между Белградом и Приштиной.
Накануне Вучич назвал происшедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия.
Президент Сербии также отметил, что вместе с машинами косовской полиции на месте происшествия присутствовали два автомобиля миссии ЕС по верховенству закона EULEX, что, по его словам, доказывает поддержку албанцев с Запада.
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