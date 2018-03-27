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Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ опубликовали «доказательства» Лондона по делу Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Издание «Коммерсант» опубликовало презентацию, которую раздавали иностранным послам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, посвященном «делу Скрипаля».
Презентация включает в себя шесть слайдов и не содержит никакой принципиально новой информации, кроме того что Москва названа виновной в отравлении Сергея Скрипаля «без малейшего сомнения».
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Ранее в публичных выступлениях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что вина за инцидент в Солсбери лежит на Москве «с высокой долей вероятности».
В презентации излагается хронология событий в Солсбери 4 марта, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в городском парке под воздействием некоего вещества; описывается действие нервно-паралитического вещества «Новичок», которое, как утверждают власти Великобритании, и было использовано при атаке в Солсбери, при этом указано, что за использование «Новичка» ответственна Россия.
«Безо всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — говорится в документа.
Далее следует описание воздействия «Новичка» на организм человека и статистика пострадавших и задействованных в расследовании людей.
Следующий слайд содержит список «враждебных действий России», начиная с убийства Александра Литвиненко в 2006 году. В списке значатся «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», сбитый над Донбассом Boeing, вмешательство в выборы в США и др.
Последний слайд описывает меры Великобритании, принятые после инцидента в Солсбери. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».
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