Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля

СМИ опубликовали «доказательства» Лондона по делу Скрипаля

Издание «Коммерсант» опубликовало презентацию , которую раздавали иностранным послам на брифинге в посольстве Великобритании Москве 22 марта, посвященном «делу Скрипаля ».

Презентация включает в себя шесть слайдов и не содержит никакой принципиально новой информации, кроме того что Москва названа виновной в отравлении Сергея Скрипаля «без малейшего сомнения».

Ранее в публичных выступлениях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что вина за инцидент в Солсбери лежит на Москве «с высокой долей вероятности».

В презентации излагается хронология событий в Солсбери 4 марта, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в городском парке под воздействием некоего вещества; описывается действие нервно-паралитического вещества «Новичок», которое, как утверждают власти Великобритании, и было использовано при атаке в Солсбери, при этом указано, что за использование «Новичка» ответственна Россия

«Безо всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — говорится в документа.

Далее следует описание воздействия «Новичка» на организм человека и статистика пострадавших и задействованных в расследовании людей.

Последний слайд описывает меры Великобритании, принятые после инцидента в Солсбери. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».