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В ЛНР объявили траур в связи с трагедией в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти ЛНР объявили траур в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в российском городе Кемерово, сообщили РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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"И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в торговом центре российского города Кемерово", — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, все развлекательные передачи на телевидении, а также развлекательные мероприятия отменены.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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