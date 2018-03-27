Киев отреагировал на решение ФРГ по «Северному потоку-2»

В "Нафтогазе" назвали окончательное разрешение Германией строительства газопровода "Северный поток-2" ожидаемым. При этом в украинской компании добавили, что коммерческая выгода от проекта не снимает рисков для энергетической и национальной безопасности Европы.
В "Нафтогазе" также подчеркнули, что в свете реализации проекта "Северный поток-2" Украине необходимо завершить реформу газового рынка, которая поможет укрепить Киеву его позиции в Европе. "Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка", — передает RNS со ссылкой на украинскую компанию.
Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 30-километрового участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.