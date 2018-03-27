Ещё
Киев отреагировал на решение ФРГ по «Северному потоку-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Киев отреагировал на решение Германии по «Северному потоку-2» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В "Нафтогазе" назвали окончательное разрешение Германией строительства газопровода "Северный поток-2" ожидаемым. При этом в украинской компании добавили, что коммерческая выгода от проекта не снимает рисков для энергетической и национальной безопасности Европы.
В "Нафтогазе" также подчеркнули, что в свете реализации проекта "Северный поток-2" Украине необходимо завершить реформу газового рынка, которая поможет укрепить Киеву его позиции в Европе. "Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка", — передает RNS со ссылкой на украинскую компанию.
Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 30-километрового участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Российская Газета: последние новости
Премьер-министр Израиля Нетаньяху доставлен в больницу Лукашенко: Несанкционированные мероприятия порождают "Бардак" Еще около тысячи боевиков покинули Арбил в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй297
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля65
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение