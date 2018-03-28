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Ассанжа лишили связи с внешним миром
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эквадор оставил Ассанжа без связи с внешним миром 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Эквадора лишили средств связи с внешним миром основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже несколько лет укрывается в дипмиссии этой страны в Лондоне. Об этом сообщило министерство телекоммуникаций Эквадора в своей учетной записи в Twitter.
"Правительство Эквадора приостановило действие систем посольства, которые позволяют Джулиану Ассанжу связываться с внешним миром", — отмечается в тексте заявления.
В Кито свое решение объяснили тем, что Ассанж "не выполнил письменного обещания, которое дал в конце 2017 года". Основатель WikiLeaks обязывался не распространять сообщения, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела других государств. Власти Эквадора не сообщили, какое именно действие Ассанжа нарушило это обещание.
Ассанж укрывается от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.
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