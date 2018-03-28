Ассанжа лишили связи с внешним миром

Эквадор оставил Ассанжа без связи с внешним миром

"Правительство Эквадора приостановило действие систем посольства, которые позволяют Джулиану Ассанжу связываться с внешним миром", — отмечается в тексте заявления. Власти Эквадора лишили средств связи с внешним миром основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже несколько лет укрывается в дипмиссии этой страны в Лондоне. Об этом сообщило министерство телекоммуникаций Эквадора в своей учетной записи в Twitter.

В Кито свое решение объяснили тем, что Ассанж "не выполнил письменного обещания, которое дал в конце 2017 года". Основатель WikiLeaks обязывался не распространять сообщения, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела других государств. Власти Эквадора не сообщили, какое именно действие Ассанжа нарушило это обещание.

Ассанж укрывается от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.