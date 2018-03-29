Противостояние России: Мэй и Меркель о «деле Скрипаля»

Великобритания и "Канцлер и премьер-министр сошлись во мнении, что необходимо продолжать совместную работу для противостояния возросшей российской агрессии", — говорится в тексте документа, поступившего из канцелярии премьер-министра Великобритании. Германия будут и дальше противостоять "возросшей российской агрессии". Об этом договорились в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Главы государств также обсудили вопросы пошлин на сталь и алюминий, объявленных США в отношении Европейского союза , и иранскую ядерную сделку, сообщает ТАСС

4 марта Сергей Скрипаль (служил в российских ВС, осужден за государственную измену) и его дочь пострадали от нервно-паралитического вещества. Впоследствии Мэй выступила с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России , и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Так и не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва выслала в ответ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция , Германия и Польша , прибалтийские государства, Украина , а, кроме того, США, Канада Австралия также приняли решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение об ответственности государства было принято лишь на основании "шести картинок" — материалов, которые представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта.

Именно они побудили союзников Лондона выслать российских дипломатов. В этой презентации Россия из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении Скрипаля переведена в категорию "виновных без малейшего сомнения".