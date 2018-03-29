Ещё
Противостояние России: Мэй и Меркель о «деле Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Противостояние России: Мэй и Меркель о «деле Скрипаля» 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: EPA
Великобритания и Германия будут и дальше противостоять "возросшей российской агрессии". Об этом договорились в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Канцлер и премьер-министр сошлись во мнении, что необходимо продолжать совместную работу для противостояния возросшей российской агрессии", — говорится в тексте документа, поступившего из канцелярии премьер-министра Великобритании.
Главы государств также обсудили вопросы пошлин на сталь и алюминий, объявленных США в отношении Европейского союза, и иранскую ядерную сделку, сообщает ТАСС.
4 марта Сергей Скрипаль (служил в российских ВС, осужден за государственную измену) и его дочь пострадали от нервно-паралитического вещества. Впоследствии Мэй выступила с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Так и не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва выслала в ответ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а, кроме того, США, Канада и Австралия также приняли решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение об ответственности государства было принято лишь на основании "шести картинок" — материалов, которые представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта.
Именно они побудили союзников Лондона выслать российских дипломатов. В этой презентации Россия из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении Скрипаля переведена в категорию "виновных без малейшего сомнения".
Вести.Ru: последние новости
МИД Австрии: Лондон пытался давить на Вену в вопросе о высылке дипломатов Британия проверит визы 700 богатых россиян Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева380
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР61
Работу по совместительству хотят запретить в РФ32
Британия раскрыла место отравления Скрипалей164
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине601
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение